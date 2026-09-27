Panchkula News: वेतन नहीं मिला तो सफाईकर्मियों ने रोका काम, सेक्टर-15 में तीन दिन से नहीं उठा कूड़ा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:22 AM IST
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पंचकूला। सेक्टर-15 में पिछले दो-तीन दिनों से घर-घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था ठप है। सफाई कर्मचारियों के काम पर नहीं आने से घरों में कचरा जमा हो रहा है और सेक्टरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण काम बंद किया गया है। लोगों का कहना है कि वेतन को लेकर कर्मचारियों के काम रोकने की स्थिति बार-बार बन रही है और यह लगभग हर महीने की समस्या बन गई है। सिटीजंस वेलफेयर एसोसिएशन पंचकूला के अध्यक्ष एसके नायर ने कहा कि कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह वेतन नहीं मिलना बताई जा रही है। उन्होंने नगर निगम से मामले में हस्तक्षेप कर सफाई व्यवस्था बहाल कराने और समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की।
स्थानीय निवासियों ने कहा कि घर-घर कूड़ा उठाना शहर की बुनियादी सेवाओं में शामिल है। इसके बाधित होने का सीधा असर सेक्टरवासियों पर पड़ता है। लोगों का कहना है कि यदि ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों के बीच वेतन भुगतान को लेकर विवाद है तो नगर निगम को उसे सुलझाना चाहिए। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। निवासियों ने सवाल उठाया कि जब लोग नियमित रूप से टैक्स और अन्य शुल्क का भुगतान करते हैं तो उन्हें सफाई जैसी मूलभूत सुविधा भी नियमित रूप से मिलनी चाहिए। एसके नायर ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसी स्थिति दोबारा न बनने के लिए स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है।
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स्थानीय निवासियों ने कहा कि घर-घर कूड़ा उठाना शहर की बुनियादी सेवाओं में शामिल है। इसके बाधित होने का सीधा असर सेक्टरवासियों पर पड़ता है। लोगों का कहना है कि यदि ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों के बीच वेतन भुगतान को लेकर विवाद है तो नगर निगम को उसे सुलझाना चाहिए। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। निवासियों ने सवाल उठाया कि जब लोग नियमित रूप से टैक्स और अन्य शुल्क का भुगतान करते हैं तो उन्हें सफाई जैसी मूलभूत सुविधा भी नियमित रूप से मिलनी चाहिए। एसके नायर ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसी स्थिति दोबारा न बनने के लिए स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है।
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