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संवाद न्यूज़ एजेंसी

रायपुररानी



रायपुररानी। गांव हंगोली में माटी वंदन पखवाड़े के तहत किसानों को एग्रीस्टैक आईडी बनवाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आत्मा स्टाफ और कृषि विज्ञान केंद्र के राजेश लाठर ने किसानों को आईडी बनवाने की प्रक्रिया और इसके लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एग्रीस्टैक आईडी बनाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। जिन किसानों की आईडी अभी तक नहीं बनी है या दोबारा बनवानी है, वे जल्द प्रक्रिया पूरी करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो। किसानों से कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी रखने और जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने की अपील की गई।

हंगोली में किसानों को एग्रीस्टैक आईडी की जानकारी दी