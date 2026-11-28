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बरवाला। खंड के गांव भगवानपुर में कोर्ट के आदेश पर पंचायती जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया। बताया गया कि ग्रामीण मलखान सिंह ने पिछले कई वर्षों से पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ था। बुधवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं पंचायती विभाग के एसडीओ रमेश चंदन की अगुवाई में विभागीय टीम ने जेसीबी की मदद से कब्जा हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। मौके पर गांव के सरपंच चरण सिंह, पंचायत सेक्रेटरी चंद्रभान, सुदेश रानी और बरवाला पुलिस चौकी इंचार्ज गुरपाल सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे।