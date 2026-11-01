Panchkula News: रायपुररानी तहसील में रजिस्ट्रियों का काम प्रभावित, लोग काट रहे चक्कर

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संवाद न्यूज एजेंसीरायपुररानी। तहसील में पिछले कुछ समय से रजिस्ट्रियों का काम प्रभावित होने के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील पहुंच रहे लोगों को बिना काम करवाए वापस लौटना पड़ रहा है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं।गौरतलब है कि तहसील में तैनात रजिस्ट्री क्लर्क के रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद से ही रजिस्ट्री संबंधी कामकाज प्रभावित है। जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर को मोहित शर्मा को रजिस्ट्री क्लर्क नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला। इसके बाद हनी को रजिस्ट्री क्लर्क की जिम्मेदारी सौंपने के आदेश जारी हुए, लेकिन उन्होंने भी अब तक चार्ज नहीं लिया। इसके चलते तहसील में रजिस्ट्रियों का काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है।कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव स्वर्ण सिंह ने कहा कि सरकार और प्रशासन को आम जनता की परेशानी को गंभीरता से लेना चाहिए। रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए लोगों को बार-बार तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।उन्होंने प्रशासन से जल्द स्थायी रजिस्ट्री क्लर्क नियुक्त करने की मांग की। साथ ही सवाल उठाया कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बावजूद कर्मचारी कार्यभार क्यों नहीं संभाल रहे हैं। प्रशासन को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और आम जनता को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।