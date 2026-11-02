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स्कूल में बच्ची पर हमला: 'गलती हो गई... अब दोबारा मिला तो हाथ जोड़कर सॉरी बोल दूंगा'; आरोपी छात्र के खुलासे

Mon, 02 Nov 2026 10:03 AM IST
Sharukh Khan दीपक शाही, अमर उजाला, पंचकूला
दीपक शाही, अमर उजाला, पंचकूला Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 02 Nov 2026 10:03 AM IST
सार

पंचकूला में सरकारी स्कूल में बच्ची पर हमला करने वाले आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने कहा कि गुस्सा आ गया था, दोबारा मिला तो हाथ जोड़कर सॉरी बोल दूंगा। पूछताछ में बच्ची की जान जाने की आशंका पर कुछ देर तक आरोपी चुप रहा था। 

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Panchkula School Attack: 8-Year-Old Says He Was Angry, Free Fire Game Link Under Probe
Panchkula School Attack - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
पंचकूला में सरकारी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची पर ईंट से हमला करने वाले आठ वर्षीय छात्र ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। आरोपी ने कहा कि उस समय उसे बहुत गुस्सा आ गया था। बच्ची की जान जाने की आशंका को लेकर सवाल किया गया तो वह कुछ देर चुप रहा। बाद में उसने कहा कि बच्ची से दोबारा मिला तो हाथ जोड़कर सॉरी बोल देगा। 


अंबाला ऑब्जर्वेशन होम में जांच अधिकारियों की पूछताछ के दौरान बच्चे ने यह जवाब दिया। उधर, मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल की प्रिंसिपल नीलू कत्याल को भी निलंबित कर दिया है। इससे पहले दो अध्यापिकाओं को सस्पेंड किया जा चुका है।
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Panchkula School Attack: 8-Year-Old Says He Was Angry, Free Fire Game Link Under Probe
स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों को समझाती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जांच में सामने आया है कि बच्चे ने वारदात से दो दिन पहले मोबाइल में फ्री फायर गेम दोबारा डाउनलोड किया था। करीब डेढ़ महीने पहले मां ने उसके मोबाइल से यह गेम हटवा दिया था, लेकिन वह इसे खेलना चाहता था। उसने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के हॉटस्पॉट से गेम फिर डाउनलोड कर लिया। 
Panchkula School Attack: 8-Year-Old Says He Was Angry, Free Fire Game Link Under Probe
स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद मौके पर परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
घटना वाले दिन पिता को इसका पता चला तो उन्होंने दोबारा गेम डिलीट करवा दिया। पिता ने बेटे से बार-बार पूछा कि उसने बच्ची को क्यों मारा, लेकिन वह यही कहता रहा कि उसे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया और उसे कुछ याद नहीं है। हालांकि, हमले के पीछे गेम की भूमिका अभी जांच का विषय है। इसके बारे में बच्चे की काउंसलिंग कर जानने का प्रयास किया जाएगा।
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Panchkula School Attack: 8-Year-Old Says He Was Angry, Free Fire Game Link Under Probe
स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद मौके पर परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
20 कर्मचारियों में से आठ सेमिनार में थे, 12 के जिम्मे 700 बच्चे
घटना के दिन स्कूल के कुल 20 कर्मचारियों में से आठ सेमिनार में गए हुए थे। बाकी 12 शिक्षकों के जिम्मे करीब 700 बच्चे थे। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कर्मचारियों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी या नहीं और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त निगरानी थी या नहीं। 

 
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Panchkula School Attack: 8-Year-Old Says He Was Angry, Free Fire Game Link Under Probe
Panchkula School Attack - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
तीसरी कक्षा का छात्र बच्ची को बहलाकर पहली मंजिल के खाली कमरे में ले गया था और उस पर ईंट से हमला किया था। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसे सिस्टम की खामी बताया था।
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