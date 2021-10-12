Panchkula News: पंजाब रेरा ने चेयरमैन व मेंबर्स से मिलने का समय किया तय

चंडीगढ़। पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने अपने कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात का समय तय कर दिया है। यह व्यवस्था चंडीगढ़ स्थित रेरा कार्यालय में लागू होगी।अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव से बिना पूर्व निर्धारित समय के दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक मिला जा सकेगा। जिन लोगों ने पहले से समय लिया है, वे दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। यह नई व्यवस्था बुधवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य सभी दिनों पर लागू होगी। रेरा के निदेशक और उप निदेशक से मिलने के लिए पहले से समय लेना अनिवार्य है। उनके लिए दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक का विशेष समय निर्धारित किया गया है। इस तय समयसीमा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।