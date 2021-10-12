Panchkula News: बिना नंबर प्लेट की दो बाइकों का पुलिस ने काटा चालान

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रायपुररानी। यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए मौली चौकी पुलिस ने बुधवार रात विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहीं दो मोटरसाइकिलों को रोककर चालान काटे। मौली चौकी इंचार्ज रामकरण ने बताया कि देर रात गश्त और जांच के दौरान दो वाहन बिना नंबर प्लेट पाए गए जिन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने चालकों को नियमानुसार सही नंबर प्लेट लगाकर ही सड़क पर निकलने की हिदायत दी। संवाद