Panchkula News: प्रेमी के घर में पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, 95 हजार की नकदी भी जली

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अमृतसर। बाबा दीप सिंह कॉलोनी में रविवार को प्रेम संबंधों को लेकर विवाद हुआ। एक महिला नेहा ने अपने शादीशुदा प्रेमी कुलविंदर के घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग में घर का सामान, कपड़े, गहने और 95 हजार रुपये की नकदी जल गई। कुलविंदर की पत्नी ने पुलिस को बताया कि नेहा जबरन घर में दाखिल हुई। नेहा ने उसे छह महीने की बच्ची समेत घर से बाहर निकाला और अलमारी से पैसे भी लिए। पुलिस ने बताया कि नेहा और कुलविंदर के बीच लंबे समय से जान-पहचान थी। दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस केस दर्ज किया गया है। आगजनी के मामले में आरोपी नेहा को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब दोनों शिकायतों की जांच कर रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी