Panchkula News: नर्सों की हड़ताल से मरीज बेहाल, ड्रेसिंग-इंजेक्शन के लिए घंटों इंतजार

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तीन दिन के अवकाश के बाद सोमवार को अस्पताल पहुंचे मरीजों की भीड़ से ओपीडी में लंबी कतारें लग गईं। जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को ड्रिप बदलवाने और रूटीन इंजेक्शन लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ा। कई मरीजों के परिजनों को नर्सिंग सेवाएं शुरू होने का इंतजार करना पड़ा। एनआरएचएम के कर्मचारियों ने मरीजों की मदद की।एसोसिएशन ने इमरजेंसी, लेबर रूम, बच्चों के वार्ड और इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर को हड़ताल से बाहर रखा, जिससे गंभीर मरीजों की सेवाएं जारी रहीं।बिना अटेंडेंट अकेले नाइट ड्यूटी मुश्किलएमसीएच के बाहर एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट विनीता कुमारी ने कहा कि नर्सिंग कैडर में 95 प्रतिशत महिलाएं हैं और उन्हें 24 घंटे तीन शिफ्ट में काम करना पड़ता है। पांच साल पूरा होते ही बिना पर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के दूर-दराज ट्रांसफर किया जा रहा है। पीएचसी-सीएचसी में महिला स्टाफ को बिना महिला अटेंडेंट अकेले नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज होगा।सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार ने एमसीएच और सिविल अस्पताल की ओपीडी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होने दी जाएंगी।