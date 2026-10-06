Panchkula News: 13 पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित

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उन्होंने लंबित मामलों और शिकायतों की नियमित समीक्षा, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तथा किरायेदारों की वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। हॉटस्पॉट पर सीसीटीवी बढ़ाने, जमानत पर बाहर आए अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के साथ अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। बेहतर कार्य करने वाले 13 पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र दिए गए।इनमें कालका थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, महिला पीएसआई रितू, प्लाटून कमांडर लेडी एएसआई शिवानी और पीएसआई मनोज समेत अन्य शामिल रहे। डीसीपी ने ईआरवी और राइडर पुलिसकर्मियों को रिस्पांस टाइम बेहतर करने के निर्देश दिए।