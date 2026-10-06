Panchkula News: 13 पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:45 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:45 AM IST
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पंचकूला। पुलिस लाइन में सोमवार को साप्ताहिक जनरल परेड हुई। डीसीपी आईपीएस अदिति सिंह ने परेड की सलामी ली। पुलिसकर्मियों ने दौड़ और ड्रिल का प्रदर्शन किया। इसके बाद डीसीपी ने थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जों और मुंशियों के साथ पुलिसिंग की साप्ताहिक समीक्षा की।
उन्होंने लंबित मामलों और शिकायतों की नियमित समीक्षा, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तथा किरायेदारों की वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। हॉटस्पॉट पर सीसीटीवी बढ़ाने, जमानत पर बाहर आए अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के साथ अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। बेहतर कार्य करने वाले 13 पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र दिए गए।
इनमें कालका थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, महिला पीएसआई रितू, प्लाटून कमांडर लेडी एएसआई शिवानी और पीएसआई मनोज समेत अन्य शामिल रहे। डीसीपी ने ईआरवी और राइडर पुलिसकर्मियों को रिस्पांस टाइम बेहतर करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने लंबित मामलों और शिकायतों की नियमित समीक्षा, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तथा किरायेदारों की वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। हॉटस्पॉट पर सीसीटीवी बढ़ाने, जमानत पर बाहर आए अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के साथ अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। बेहतर कार्य करने वाले 13 पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र दिए गए।
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इनमें कालका थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, महिला पीएसआई रितू, प्लाटून कमांडर लेडी एएसआई शिवानी और पीएसआई मनोज समेत अन्य शामिल रहे। डीसीपी ने ईआरवी और राइडर पुलिसकर्मियों को रिस्पांस टाइम बेहतर करने के निर्देश दिए।
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