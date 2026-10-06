Panchkula News: एनएच-5 पर दो फ्लाईओवरों के टेंडर जल्द जारी करने की मांग
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:45 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:45 AM IST
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चंडीमंदिर। अमरावती एनक्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एनएच-5 पर बुर्ज कोटियां और एचएमटी पंचकूला के सामने प्रस्तावित दो फ्लाईओवरों के टेंडर जल्द जारी करने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन के प्रधान शमशेर शर्मा ने एनएचएआई पीआईयू चंडीगढ़ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पत्र भेजा है।
शर्मा ने कहा कि दोनों स्थानों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इससे अक्सर जाम की स्थिति बनती है और सड़क सुरक्षा को लेकर भी परेशानी रहती है। प्रस्तावित फ्लाईओवर बनने से यातायात को सुचारू करने में मदद मिलेगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि पीएमडीए की ओर से दोनों फ्लाईओवरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने के लिए 15 लाख रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि एनएचएआई को जमा करवाई जा चुकी है। ऐसे में डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर जल्द टेंडर जारी किए जाने चाहिए।
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एसोसिएशन के अनुसार यह मामला पहले भी समाधान शिविर और शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जा चुका है। एसोसिएशन ने मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है।
पत्र की प्रतियां पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त और पुलिस उपायुक्त को भी भेजी गई हैं। संवाद
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शर्मा ने कहा कि दोनों स्थानों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इससे अक्सर जाम की स्थिति बनती है और सड़क सुरक्षा को लेकर भी परेशानी रहती है। प्रस्तावित फ्लाईओवर बनने से यातायात को सुचारू करने में मदद मिलेगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
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उन्होंने बताया कि पीएमडीए की ओर से दोनों फ्लाईओवरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने के लिए 15 लाख रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि एनएचएआई को जमा करवाई जा चुकी है। ऐसे में डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर जल्द टेंडर जारी किए जाने चाहिए।
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एसोसिएशन के अनुसार यह मामला पहले भी समाधान शिविर और शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जा चुका है। एसोसिएशन ने मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है।
पत्र की प्रतियां पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त और पुलिस उपायुक्त को भी भेजी गई हैं। संवाद