Panchkula News: राज्य स्तरीय श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता 7 को

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प्राचार्या डॉ. सीमा सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को संस्कृत और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। इससे विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि के साथ आत्मविश्वास, स्मरण शक्ति और शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित होगी। विज्ञापन

कार्यक्रम संयोजक डॉ. राजवीर शास्त्री ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाना और उनकी प्रतिभा को मंच देना है। भगवद्गीता, उपनिषद और नीतिशतक के श्लोकों के शुद्ध उच्चारण, लय और भाव के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाएगा। विजेताओं को स्मृति परिषद की ओर से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन

प्राचार्या डॉ. सीमा सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को संस्कृत और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। इससे विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि के साथ आत्मविश्वास, स्मरण शक्ति और शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित होगी।कार्यक्रम संयोजक डॉ. राजवीर शास्त्री ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाना और उनकी प्रतिभा को मंच देना है। भगवद्गीता, उपनिषद और नीतिशतक के श्लोकों के शुद्ध उच्चारण, लय और भाव के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाएगा। विजेताओं को स्मृति परिषद की ओर से सम्मानित किया जाएगा।

पंचकूला। श्री माता मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में 7 अक्तूबर को राज्य स्तरीय श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता होगी। प्रो. शंकरजी झा स्मृति परिषद के सौजन्य से कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसमें प्रदेशभर के संस्कृत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भाग लेंगे। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रो. जगदीश सेमवाल होंगे। विशिष्ट अतिथि डॉ. चित्तरंजन दयाल सिंह कौशल रहेंगे।