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आदित्य शर्मापंचकूला। पंचकूला। शहर के सभी वार्डों के पार्क अब पहले से ज्यादा हरे-भरे और सुंदर नजर आएंगे। नगर निगम ने पार्कों और हरित क्षेत्रों के सालभर रखरखाव के लिए निजी एजेंसी नियुक्त करने की योजना बनाई है। इसके लिए इसी सप्ताह टेंडर जारी किया जाएगा और 10 दिसंबर से पहले एजेंसी का चयन कर काम शुरू करवा दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत शहर के सभी सेक्टरों और कॉलोनियों के पार्कों की नियमित देखभाल होगी।नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि निगम का लक्ष्य हर वार्ड के पार्क को साफ, सुंदर और सुरक्षित बनाना है। एजेंसी को वार्ड के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उसके काम की नियमित निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक बागवानी का काम निगम के मौजूदा कर्मचारियों से करवाया जा रहा था। कर्मचारियों की संख्या सीमित होने के कारण कई बार काम समय पर पूरा नहीं हो पाता था। बड़े आयोजनों के दौरान कर्मचारियों की व्यस्तता से पार्कों का नियमित रखरखाव भी प्रभावित होता था। नई व्यवस्था से इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। एजेंसी के पास पर्याप्त कर्मचारी, मशीनें और विशेषज्ञता होगी।घास की कटाई से लेकर झूलों की मरम्मत तक होगीनई व्यवस्था के तहत पार्कों में घास की नियमित कटाई, पेड़ों की वैज्ञानिक तरीके से छंटाई, पौधों की देखभाल, खाद-पानी देने और फूलों की क्यारियों को संवारने का काम होगा। इसके अलावा पार्कों की सफाई के साथ टूटी पगडंडियों, बेंचों और झूलों की मरम्मत भी करवाई जाएगी। बच्चों के खेलने के स्थानों और बुजुर्गों के टहलने वाले रास्तों को विशेष रूप से साफ रखा जाएगा।एजेंसी के काम की हर महीने समीक्षा होगी। इसमें वार्ड पार्षदों और आरडब्ल्यूए से भी सुझाव लिए जाएंगे। काम में कमी मिलने पर एजेंसी को सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। लंबे समय से पार्कों के रखरखाव की मांग कर रहे निवासियों को इस व्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद है। निगम अधिकारियों का कहना है कि बेहतर रखरखाव से शहर में हरियाली बढ़ेगी, धूल कम होगी और पर्यावरण में सुधार आएगा। निगम ने लोगों से भी पार्कों में कूड़ा नहीं फैलाने और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है।क्या-क्या होगा कामघास की नियमित कटिंग और सफाईपेड़ों की वैज्ञानिक छंटाईफूलों की क्यारियों का सौंदर्यकरणपौधों को खाद-पानी और देखभालबेंच, झूले और ट्रैक की मरम्मतकब-क्या होगाइसी सप्ताह: एजेंसी के लिए टेंडर10 दिसंबर से पहले: एजेंसी का चयनदिसंबर से: वार्ड वाइज काम शुरूहर माह: काम की समीक्षा और फीडबैककोटशहर की बागवानी के संबंध में बैठक की है, जिसमें पूरा साल के लिए वार्ड वार हाॅर्टिकल्चर की मेंटेनेंस के लिए एजेंसी हायर करने का फैसला किया है। माैजूदा स्टाॅफ के पास कई तरह के काम होते हैं जिससे वार्डों में बागवानी व्यवस्था प्रभावित होती है।विनय कुमार, नगर निगम आयुक्त