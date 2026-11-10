Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Panchkula Police is creating a digital record of criminals; identification will be done via CCTV.

Panchkula News: अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही पंचकूला पुलिस, सीसीटीवी से होगी पहचान

Tue, 10 Nov 2026 02:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Panchkula Police is creating a digital record of criminals; identification will be done via CCTV.
पंचकूला। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पंचकूला पुलिस जिले के करीब 1300 अपराधियों का विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रही है। इसमें अपराधियों की तस्वीरों का फेशियल रिकग्निशन सिस्टम रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है। इसके तहत किसी वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध का चेहरा दिखाई देने पर उसका मिलान पुलिस के डेटाबेस से किया जा सकेगा।
विज्ञापन

मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक खाते, आधार, पैन कार्ड, परिवार के सदस्यों, वाहनों और घर के पते का रिकॉर्ड भी जुटा रही है। इसके अलावा दर्ज मुकदमों, जेल में आने-जाने, जमानत और पैरोल से संबंधित जानकारी भी डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल की जाएगी। पुलिस अपराधियों के आपसी संपर्क, सामाजिक पृष्ठभूमि और संभावित नेटवर्क की भी मैपिंग कर रही है। इसके आधार पर अपराधियों का रिस्क असेसमेंट किया जाएगा, ताकि दोबारा अपराध करने की आशंका वाले लोगों की पहचान कर उनकी निगरानी की जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed