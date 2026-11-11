Panchkula News: भाइयों को तिलक कर लंबी आयु की कामना

विज्ञापन



वहीं, कई भाइयों ने अपनी बहनों के घर पहुंचकर तिलक करवाया और पर्व की खुशियां साझा कीं। इस दौरान भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। घरों में त्योहार को लेकर उत्साह और खुशहाली का माहौल देखने को मिला। भाई दूज का पर्व भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी अपनापन बनाए रखने का संदेश देता है। संवाद विज्ञापन

वहीं, कई भाइयों ने अपनी बहनों के घर पहुंचकर तिलक करवाया और पर्व की खुशियां साझा कीं। इस दौरान भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। घरों में त्योहार को लेकर उत्साह और खुशहाली का माहौल देखने को मिला। भाई दूज का पर्व भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी अपनापन बनाए रखने का संदेश देता है। संवाद

बरवाला। देहात के गांवों में भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।