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Panchkula News: सेक्टर-25 में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ

Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
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Collective recitation of Hanuman Chalisa in Sector-25
पंचकूला। सेक्टर-25 स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभी ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंगबली से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हनुमान जी के जयकारों से गूंज उठा। संवाद
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