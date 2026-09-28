पंचकूला उपभोक्ता फोरम का आदेश: 18 साल तक लीज डीड की कॉपी नहीं दी, बिल्डर को देने होंगे साढ़े 15 हजार रुपये

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फोरम ने बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी को लीज डीड की कॉपी और टैक्स गणना का पूरा विवरण देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च के लिए 15,500 रुपये देने का आदेश दिया है।सेक्टर-4 निवासी मुकेश कुमार गर्ग ने 2004 में अंसल संपर्क-1 में 656.6 वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस लिया था। 17 फरवरी 2004 को कब्जा मिलने के बावजूद उन्हें लीज डीड की कॉपी नहीं दी गई। उनका आरोप था कि खाली कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। वर्ष 2022 में मेंटेनेंस एजेंसी ने 33,224 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बिल भेजा। उन्होंने गणना का विवरण मांगा और 14 हजार रुपये जमा किए, लेकिन पूरा हिसाब नहीं दिया गया। फोरम ने कहा कि आजीविका के लिए खरीदी गई संपत्ति का खरीदार उपभोक्ता की श्रेणी में आता है।