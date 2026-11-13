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Panchkula News: बंद मकान का ताला तोड़कर एक लाख रुपये चोरी

Fri, 13 Nov 2026 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:22 AM IST
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Lock of a locked house broken; one lakh rupees stolen
पड़ोसी ने फोन कर दी सूचना, अलमारी तोड़कर नकदी ले गए चोर
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संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। रत्तपुर कॉलोनी में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाकर अलमारी में रखे एक लाख रुपये चोरी कर लिए। मकान मालिक की शिकायत पर पिंजौर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता सुंदर सिंह निवासी गांव कोठी, जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) ने बताया कि उसने रत्तपुर कॉलोनी में मकान बना रखा है। वह 21 अक्तूबर को मकान पर ताला लगाकर अपने गांव चला गया था। चार नवंबर को पड़ोसी ने फोन कर मकान में चोरी होने की सूचना दी। पांच नवंबर को पिंजौर पहुंचने पर उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ था और उसमें रखे एक लाख रुपये गायब थे। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी।
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