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Panchkula News: छठ पूजा की तैयारियां तेज,15 को डूबते सूर्य को देंगे अर्घ्य

Fri, 13 Nov 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:20 AM IST
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Preparations for Chhath Puja intensify; 'Arghya' (offering) will be offered to the setting sun on the 15th.
संवाद न्यूज एजेंसी
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कालका। खेड़ा सीताराम में पुरबिया परिवार की ओर से सूर्य षष्ठी महापर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधायक शक्तिरानी शर्मा, नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा और पार्षद बनिंदर कौर भी कार्यक्रम में शामिल होकर पूजा-अर्चना करेंगे।

पुरबिया परिवार के संस्थापक मनमोहन तिवारी ने बताया कि महापर्व की शुरुआत 15 नवंबर को दोपहर दो बजे होगी। इस दौरान व्रती डूबते सूर्य को संध्याकालीन अर्घ्य देंगे। 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए परिवार के सदस्य जुटे हुए हैं। वीरवार को सदस्यों ने नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा से मुलाकात कर कार्यक्रम पर चर्चा की। इस मौके पर रविदत्त ठाकुर, मुन्ना, सुदामा गुप्ता, रमेश सिंह और मिथलेश मौजूद रहे।
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