Panchkula News: पोषण माह उत्सव के तहत एक प्रदर्शनी-सह-बिक्री का आयोजन

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प्रदर्शनी में विभिन्न धाराओं के छात्रों द्वारा तैयार की गई विभिन्न प्रकार की हस्तनिर्मित वस्तुओं और पौष्टिक बाजरा और प्रोटीन युक्त व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने अपनी रचनात्मकता, पोषण ज्ञान और उत्साह को दर्शाते हुए विभिन्न प्रकार के लड्डू, बारफी और अन्य पौष्टिक खाद्य उत्पादों को तैयार किया और प्रदर्शित किया। महिला प्रकोष्ठ के सदस्य, अनीता राज, डॉ. नीलिमा, बलविंदर और प्रियंका, कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थीं और छात्रों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा छात्रों की पहल और प्रयासों की अत्यधिक सराहना की गई। प्रिंसिपल अतुल खुल्लर ने विशेष रूप से छात्रों की रचनात्मकता, प्रस्तुति और ईमानदार प्रयासों की सराहना की और उन्हें इस तरह की अभिनव और कौशल-आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।प्रदर्शनी-सह-बिक्री एक सफल पहल थी जिसने छात्रों के बीच पोषण जागरूकता, रचनात्मकता, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया।