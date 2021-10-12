Panchkula News: नवोदय में नौवीं और 11वीं की खाली सीटों पर दाखिले का मौका

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मौली में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं की खाली सीटों पर लेटरल एंट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। दोनों कक्षाओं के लिए चयन परीक्षा 10 अप्रैल 2027 को होगी। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्राचार्य रूप चंद ने एक सितंबर को पत्र जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दी है।कक्षा 9वीं में आवेदन के लिए विद्यार्थी की जन्मतिथि 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए। साथ ही वह सत्र 2026-27 में पंचकूला जिले के सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए।कक्षा 11वीं के लिए जन्मतिथि 1 जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच निर्धारित की गई है। विद्यार्थी का सत्र 2026-27 में पंचकूला जिले के स्कूल में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया नवोदय विद्यालय समिति के जयपुर संभाग के आदेश के अनुसार शुरू की गई है।