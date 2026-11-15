Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Office-bearers of the Agrawal Sabha were felicitated.

Panchkula News: अग्रवाल सभा का पदाधिकारियों को किया सम्मानित

Sun, 15 Nov 2026 01:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Office-bearers of the Agrawal Sabha were felicitated.
पंचकूला। सेक्टर 2 श्री राम मंदिर में आचार्य राजेंद्र पांडे द्वारा श्री राम कथा एवं हनुमंत यज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया जिसमें अग्रवाल सभा के प्रधान जगमोहन गर्ग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने हनुमंत यज्ञ में हिस्सा लिया और आरती भी की इसके पश्चात श्री राम मंदिर के प्रधान पवन कुमार मित्तल सेक्टरी यशपाल गोयल अग्रवाल सभा के प्रधान जगमोहन गर्ग, देशराज सिंगल राकेश गोयल ओम प्रकाश अरोड़ा विजय अग्रवाल को सम्मानित किया इसके पश्चात महा आरती की और आशीर्वाद लिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed