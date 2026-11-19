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कई मरीज सुबह से ही पर्ची कक्ष, जांच कक्ष और भर्ती कक्ष के बाहर भटकते नजर आए। हड़ताल शुरू होने के बाद मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री रोग विभाग में सुबह से सात मरीज भर्ती हुए। बीती रात से 17 और बुधवार सुबह हड़ताल के बाद अब तक कुल 30 मरीज भर्ती हो चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीती रात से अब तक स्त्री रोग विभाग की 10 शल्य क्रियाएं हो चुकी हैं। वहीं हड्डी रोग और नेत्र रोग विभाग की सात शल्य क्रियाएं हो चुकी हैं जबकि हड़ताल के बाद शल्य क्रिया के पांच मरीज अभी लंबित हैं।इन मरीजों को शल्य क्रिया के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। नर्सिंग अधिकारी कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष विनीता बांगड़ ने बताया कि आज सुबह से तीनों पालियों के आपातकालीन, मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों से जुड़े नर्सिंग कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि चार सदस्यीय टीम स्वास्थ्य मंत्री से मांगों पर मिलने जाएगी। हड़ताल में जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, खंड स्वास्थ्य केंद्रों और बहु चिकित्सा केंद्रों के कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। इससे जिले की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था संविदा कर्मचारियों, स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सकों, विज्ञान स्नातकोत्तर प्रशिक्षु विद्यार्थियों और प्रधान चिकित्सा अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों के भरोसे चल रही है। इन कर्मचारियों को आपातकालीन, भर्ती कक्ष और शल्य क्रिया कक्ष की व्यवस्था संभालनी पड़ रही है।सीमित कर्मचारियों के चलते गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि सामान्य मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मरीज शीला, सुमनलता और नरेश सिंह का कहना है कि उन्हें जांच, दवा और भर्ती के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। कई मरीजों को समय पर परिचारिका सेवा नहीं मिल पा रही है।