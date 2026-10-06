Panchkula News: बरसाती नालों पर पुल नहीं, कई किलोमीटर लगाना पड़ता है चक्कर

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यह मार्ग आसपास के कई गांवों को जोड़ता है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सामान्य दिनों में किसी तरह रास्ता पार हो जाता है, लेकिन बरसात में तेज बहाव के कारण यहां से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। बाहर से आने वाले लोगों को नाले की गहराई और पानी के बहाव का अंदाजा नहीं होने से हादसे का खतरा बढ़ जाता है। विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार लोग पानी में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। मोहनलाल, राजपाल, रमेश कुमार, संजीव कुमार, सोहन लाल, सतीश कुमार, पवन कुमार और शिव कुमार विज्ञापन विज्ञापन

यह मार्ग आसपास के कई गांवों को जोड़ता है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सामान्य दिनों में किसी तरह रास्ता पार हो जाता है, लेकिन बरसात में तेज बहाव के कारण यहां से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। बाहर से आने वाले लोगों को नाले की गहराई और पानी के बहाव का अंदाजा नहीं होने से हादसे का खतरा बढ़ जाता है।ग्रामीणों ने बताया कि कई बार लोग पानी में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। मोहनलाल, राजपाल, रमेश कुमार, संजीव कुमार, सोहन लाल, सतीश कुमार, पवन कुमार और शिव कुमार

रामगढ़। गांव कनौली से रत्तेवाली और श्यामटू की ओर जाने वाले मार्ग पर बरसाती नालों पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश के दौरान नाले में पानी बढ़ते ही रास्ते से आवागमन प्रभावित हो जाता है। पानी अधिक होने पर ग्रामीणों को गांव तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता है।