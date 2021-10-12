फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Minister Ravjot Singh reviewed the development works in Shamchaurasi.

Panchkula News: मंत्री रवजोत सिंह ने शामचाैरासी में विकास कार्यों की समीक्षा की

Tue, 20 Oct 2026 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Minister Ravjot Singh reviewed the development works in Shamchaurasi.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने सोमवार को जिला होशियारपुर के विधानसभा क्षेत्र शामचुरासी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता करते हुए यह समीक्षा की।

इस दौरान हेल्थ वेलनेस सेंटरों, आम आदमी क्लीनिकों और खेल मैदानों की स्थिति जांची गई। इनके रखरखाव के साथ स्थानीय निकाय विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध है। सरकार बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए भी संकल्पित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। लंबित मामलों का तत्काल निपटारा सुनिश्चित करने को भी कहा गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed