Panchkula News: मंत्री चीमा ने कर्मचारी यूनियनों के साथ की बैठक

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने 3704 मास्टर कैडर यूनियन पंजाब और कंप्यूटर यूनियन पंजाब के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। चीमा ने कहा कि यूनियन की लंबित जायज मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बिना किसी देरी के प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।बैठक के दौरान 3704 मास्टर कैडर यूनियन पंजाब के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह और कंप्यूटर यूनियन पंजाब की ओर से अध्यक्ष गुरविंदर सिंह और हरदीप सिंह ने अपनी सभी मांगों के बारे में मंत्री चीमा को अवगत करवाया।