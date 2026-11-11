Panchkula News: खटौली में विकास के लिए सौंपा मांग पत्र

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पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा, गौतम राणा, रामकमल शर्मा, संजू राणा, सुदेश कुमार, राजू राणा, टीका सिंह नंबरदार, राजेंद्र कश्यप, अंग्रेज सिंह, मुकेश कुमार, प्रदीप, टिंकू आदि ग्रामीणों ने गांव के फिरनी मार्ग, खटौली से रिहौड़ तक टूटे सड़क मार्ग के निर्माण, मीठे कुए वाली धर्मशाला निर्माण की मांग प्रमुखता से रखी।इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने ग्रामीणों को उनकी सभी मांगों व कार्यों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। संवाद