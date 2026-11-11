Panchkula News: खटौली में विकास के लिए सौंपा मांग पत्र
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:55 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:55 AM IST
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बरवाला। खटौली गांव के ग्रामीणों ने आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के निवास स्थान पंचकूला पहुंचकर उन्हें गांव में विकास कार्य करवाने हेतु एक मांगपत्र सौंपा।
पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा, गौतम राणा, रामकमल शर्मा, संजू राणा, सुदेश कुमार, राजू राणा, टीका सिंह नंबरदार, राजेंद्र कश्यप, अंग्रेज सिंह, मुकेश कुमार, प्रदीप, टिंकू आदि ग्रामीणों ने गांव के फिरनी मार्ग, खटौली से रिहौड़ तक टूटे सड़क मार्ग के निर्माण, मीठे कुए वाली धर्मशाला निर्माण की मांग प्रमुखता से रखी।
इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने ग्रामीणों को उनकी सभी मांगों व कार्यों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। संवाद
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पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा, गौतम राणा, रामकमल शर्मा, संजू राणा, सुदेश कुमार, राजू राणा, टीका सिंह नंबरदार, राजेंद्र कश्यप, अंग्रेज सिंह, मुकेश कुमार, प्रदीप, टिंकू आदि ग्रामीणों ने गांव के फिरनी मार्ग, खटौली से रिहौड़ तक टूटे सड़क मार्ग के निर्माण, मीठे कुए वाली धर्मशाला निर्माण की मांग प्रमुखता से रखी।
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इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने ग्रामीणों को उनकी सभी मांगों व कार्यों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। संवाद