Panchkula News: रक्षाबंधन पर सजे बाजार, बहनों ने बांधा प्रेम का रक्षा सूत्र

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संवाद न्यूज एजेंसीरायपुररानी/रामगढ़/बरवाला। क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। दूर-दराज से बहनें भाइयों के घर पहुंचीं और तिलक कर राखी बांधी। भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार दिए। बाजारों में दिनभर रौनक रही। राखियों के साथ रसगुल्ले, लड्डू, बर्फी और अन्य मिठाइयों की जमकर खरीदारी हुई। महिलाओं और बच्चों ने रंग-बिरंगी राखियां खरीदीं।रामगढ़ क्षेत्र में भी रक्षाबंधन उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। स्मिता शर्मा, पिंकी रानी, सुमन रानी, रीटा शर्मा, रीना रानी, मीना शर्मा और चरण देवी ने कहा कि सनातन संस्कृति में हर पर्व का सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व है। त्योहार आपसी भाईचारा बढ़ाने का संदेश देते हैं।बरवाला के गांव बतौड़ में रक्षाबंधन पारंपरिक रीति-रिवाज से मनाया गया। बहन-बेटियों ने समाजसेवियों को रक्षा सूत्र बांधे, जबकि समाजसेवियों ने उपहार देकर उनका सम्मान किया। पूर्व सरपंच एवं समाजसेवी लक्ष्मण दास ने कहा कि रक्षाबंधन स्नेह, सम्मान, विश्वास, सहयोग और सुरक्षा की भावना मजबूत करने का संदेश देता है। कार्यक्रम में सतपाल राणा, रामकुमार, मुकेश शर्मा, एडवोकेट मनीष कुमार, हरमेल सिंह और सुरेश पाल ने पहल की सराहना की।वहीं बरवाला व देहात के गांवों में भी पर्व को लेकर उत्साह रहा। बहनों ने भाइयों का तिलक कर राखी बांधी और भाइयों ने उपहार दिए। बाजारों में राखी, मिठाई और गिफ्ट की दुकानों पर रौनक रही। महिलाओं ने हरियाणा रोडवेज की मुफ्त यात्रा का लाभ उठाकर भाइयों के घर पहुंचकर राखी बांधी।