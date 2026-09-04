फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Man convicted of staring at a teenage girl and asking for her mobile number sentenced to one year in prison.

Panchkula News: किशोरी को घूरने और मोबाइल नंबर मांगने के दोषी को एक साल की कैद

Fri, 04 Sep 2026 01:15 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of staring at a teenage girl and asking for her mobile number sentenced to one year in prison.
रास्ता रोककर परेशान करने के मामले में अदालत ने लगाया 2500 रुपये जुर्माना
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। किशोरी को घूरने, मोबाइल नंबर मांगने और रास्ता रोककर परेशान करने के तीन साल पुराने मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पिंजौर क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 10 अक्तूबर 2023 को पिंजौर थाने में दर्ज हुआ था मामला।
शिकायत में पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उनकी 17 वर्षीय बेटी को गलत नजर से घूरता था, मोबाइल नंबर मांगता था और रास्ता रोककर परेशान करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने आरोपी को कानून के तहत सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष ने पुरानी रंजिश के चलते झूठा फंसाने का तर्क दिया। दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाहन खड़ा करने व कचरा डालने को लेकर विवाद की बात भी सामने आई। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें खारिज कर आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed