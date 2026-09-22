Panchkula News: सेवा सेतु शिविर का बदला स्थान, अब सेक्टर-28 में लगेगा कैंप

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। नगर निगम ने सेवा संकल्प अभियान के तहत लगाए जा रहे सेवा सेतु शिविरों के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर को आयोजित होने वाला शिविर अब सेक्टर-26 कम्युनिटी सेंटर के स्थान पर सेक्टर-28 के कम्युनिटी सेंटर में लगाया जाएगा।वहीं 22 सितंबर को सेक्टर-17 कम्युनिटी सेंटर में प्रस्तावित शिविर पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर ही आयोजित होगा। डीएमसी की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।निगम ने अधिकारियों को शिविर स्थलों पर आम जनता की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तैयारियों की जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल, कार्यकारी अभियंता हॉर्टिकल्चर एवं कम्युनिटी सेंटर, मुख्य सफाई निरीक्षक और केयरटेकर को संयुक्त रूप से सौंपी गई है। अधिकारियों को कम्युनिटी सेंटरों की मरम्मत, दीवारों की सफाई और सीलन-फंगस दूर करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।