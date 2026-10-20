Panchkula News: घर पर होगी केवाईसी और निष्क्रिय खाते होंगे चालू

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यह जानकारी ब्लॉक कांग्रेस कालका अध्यक्ष सुनील शाम और प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट अजय सिंगला ने सोमवार शाम कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए गए। विज्ञापन



इस अवसर पर पवन गौतम, हरभजन सिंह, अनिल कपूर, रामप्रसाद, मोहिंदर सिंह, सीता राम कपूर, विजय कपूर, सुनील सोनकर और सुरिंदर चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह जानकारी ब्लॉक कांग्रेस कालका अध्यक्ष सुनील शाम और प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट अजय सिंगला ने सोमवार शाम कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए गए।इस अवसर पर पवन गौतम, हरभजन सिंह, अनिल कपूर, रामप्रसाद, मोहिंदर सिंह, सीता राम कपूर, विजय कपूर, सुनील सोनकर और सुरिंदर चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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कालका। कांग्रेस पार्टी के वोट बचाओ–देश बचाओ जन आंदोलन अभियान के तहत सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा 21 अक्टूबर, बुधवार को दोपहर तीन बजे कालका की सब्जी मंडी पहुंचेंगी। इसके बाद सब्जी मंडी से गांधी चौक स्थित गांधी लाइब्रेरी तक मार्च निकाला जाएगा। इसमें लोकतंत्र की रक्षा और वोट के अधिकार के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा।