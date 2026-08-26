Panchkula News: खुड्डियां ने पशुपालन विभाग में चार नवनियुक्त उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र

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मंत्री खुड्डियां ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के निदेशक परमदीप सिंह वालिया भी मौजूद थे। विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

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चंडीगढ़। पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने मंगलवार को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने पंजाब सिविल सचिवालय में विभाग के चार नवनियुक्त उम्मीदवारों को ये पत्र दिए। इनमें तीन क्लर्क और एक ग्रुप-डी कर्मचारी शामिल हैं।