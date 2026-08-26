केजरीवाल ने भाजपा को दी चुनौती: पंजाब के स्कूलों का निरीक्षण करवाएं

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केजरीवाल ने दावा किया कि सिर्फ साढ़े चार साल में पंजाब के 19700 सरकारी स्कूलों में से 19200 को बेहतर बनाया गया है। बाकी 500 स्कूलों में भी कार्य प्रगति पर है। उन्होंने भाजपा से अपने 30 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों के स्कूलों की बुरी स्थिति सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब के स्कूलों को बदनाम कर रही है। केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के सरकारी स्कूल शिक्षा में देश में नंबर एक हैं।पुराने वीडियो और त्वरित कार्रवाई :केजरीवाल ने बताया कि भाजपा 2018 का एक वीडियो चलाकर पंजाब के स्कूलों को खराब बता रही है। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि 2017 तक भाजपा सत्ता में थी। उन्होंने हाल की एक घटना का जिक्र किया। अकाली दल के समर्थक रतन ढिल्लों ने स्कूलों पर ट्वीट किया था। शिक्षा मंत्री ने तुरंत उन्हें बुलाया और स्कूल के लिए अनुदान जारी किया, जिसके बाद ढिल्लों ने सरकार की प्रशंसा की।