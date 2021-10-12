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नशे के खिलाफ तुरंत ठोस कदम उठाने की जरूरत : वड़िंग

Tue, 20 Oct 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:20 AM IST
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Immediate concrete steps needed against drug abuse: Vading
चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य में नशे की समस्या को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स, नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल के कारण युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए तत्काल समाधान तलाशने की जरूरत है। वड़िंग ने कहा कि जब तक नशे की मांग बनी रहेगी, तब तक इसकी आपूर्ति भी जारी रहेगी, इसलिए नशे की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार को मांग और आपूर्ति दोनों पर प्रभावी तरीके से काम करना होगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सीमा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इसे पूरी तरह सील नहीं किया गया है। ब्यूरो
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