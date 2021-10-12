Panchkula News: पंचकूला में 75 जगहों पर गिर रहा अवैध कूड़ा, सीमाओं पर लगेंगे पीटीजेड कैमरे

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4 मामले पकड़े, पुलिस करेगी नाकेबंदी, अज्ञात वाहनों की मूवमेंट ट्रेस कर रही निगम की टीमें, अब चालान के बजाय एफआईआर की तैयारीसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। पंचकूला में रोजाना निकलने वाले करीब 200 मीट्रिक टन कूड़े के अलावा बाहरी क्षेत्रों का कचरा भी डंप किया जा रहा है। नगर निगम की मैपिंग में शहर और सीमावर्ती क्षेत्रों में 75 अवैध डंपिंग पॉइंट चिह्नित किए गए हैं। इनमें रात के समय अज्ञात लोगों और वाहनों की आवाजाही सामने आई है। निगम की टीमें इनकी पड़ताल में जुटी हैं। निगम ने अब पुलिस के साथ मिलकर सीमाओं पर पीटीजेड कैमरे लगाने और नाके लगाकर कचरा ढोने वाले वाहनों की जांच का फैसला लिया है।चार मामले पकड़ेनगर निगम की टीम अब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध डंपिंग के चार मामले पकड़ चुकी है। दो दिन पहले हिमाचल के बद्दी से फलों के कबाड़ से भरा ट्रक पंचकूला में कूड़ा गिराते पकड़ा गया। निगम ने पांच हजार रुपये का चालान कर ट्रक छोड़ दिया। जीरकपुर से दो अलग-अलग मामलों में पंचकूला सीमा में कचरा गिराते लोग पकड़े गए। दोनों वाहनों को दो दिन इंपाउंड रखने के बाद छोड़ दिया गया। करीब तीन महीने पहले चंडीगढ़ का गार्बेज पंचकूला में गिराते हुए भी लोग पकड़े गए थे। इस दौरान हाथापाई होने पर पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा था। निगम ने पुलिस को शिकायत भी दी थी। निगम अधिकारियों ने हिमाचल, जीरकपुर और चंडीगढ़ जाकर वहां के कचरा कलेक्शन प्वाइंट भी देखे हैं।यहां सबसे ज्यादा डंपिंगनिगम के शहर में 35 अधिकृत गारबेज कलेक्शन सेंटर हैं, जहां रोजाना रिपोर्टिंग होती है। इसके अलावा 75 अवैध डंपिंग साइटें चिन्हित की गई हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में पंजाब से कचरा आने की सूचना है। सेक्टर-20 श्मशानघाट के पास पंजाब सीमा से सटे क्षेत्र में सबसे ज्यादा डंपिंग सामने आई है। बद्दी-परवाणू रोड के पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में रात के समय ट्रकों से कूड़ा गिराने की जानकारी मिली है।कैमरों से रखी जाएगी नजरनिगम और पुलिस ने संयुक्त योजना तैयार की है। पीटीजेड कैमरों से करीब एक किलोमीटर के दायरे में रात के समय वाहनों की मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। सीमाओं पर पुलिस नाके लगाकर कचरा ले जाने वाले वाहनों की जांच होगी। अवैध डंपिंग की वीडियो संबंधित हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को भेजी जाएगी। निगम ने कचरा गिराने वाली कुछ गाड़ियों की मूवमेंट भी ट्रेस की है और उनकी पहचान की जा रही है।कोटपंचकूला की सीमाओं और अंदरूनी जगहों पर करीब 75 प्वाइंट्स चिन्हित किए गए हैं, जहां अवैध रूप से कचरा गिराया जा रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इन जगहों का दौरा किया है। चंडीगढ़, पंजाब और अब बद्दी से पंचकूला क्षेत्र में कचरा गिराए जाने के मामले सामने आए हैं। नगर निगम संबंधित प्रशासन को पत्र लिखेगा। पुलिस नाकेबंदी और पीटीजेड कैमरों से अज्ञात लोगों पर नजर रखी जाएगी।-विनय कुमार, कमिश्नर, नगर निगम पंचकूला