Panchkula News: चार साल बाद पक्की छत की उम्मीद, 278 दुकानदारों का इंतजार होगा खत्म

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प्रस्तावित योजना के तहत मौजूदा रेहड़ी मार्केट की जगह बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल वाला आधुनिक व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। वर्तमान में जमीन पर कारोबार कर रहे दुकानदारों को भूतल पर दुकानें देने का प्रस्ताव है। बेसमेंट और प्रथम तल पर अन्य पात्र दुकानदारों को समायोजित किया जा सकता है। हालांकि, कुछ दुकानदारों ने मांग की है कि बेसमेंट और भूतल पर पहली प्राथमिकता मौजूदा दुकानदारों को दी जाए, ताकि वर्षों से चल रहे कारोबार और ग्राहक प्रभावित न हों।चार साल पहले आग ने उठाया था स्थायी समाधान का मुद्दासितंबर 2022 में सेक्टर-9 की रेहड़ी मार्केट में भीषण आग के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी रेहड़ी मार्केट के दुकानदारों को परोपकारी नीति के तहत रियायती दरों पर पक्के बूथ देने की घोषणा की थी। इसके बाद सेक्टर-9 के 132 प्रभावित दुकानदारों को बूथ आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं, सेक्टर-7, 11 और 17 के दुकानदार अब तक इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान सेक्टर-11 की मार्केट में तीन और सेक्टर-7 की मार्केट में दो बार आग लग चुकी है।एचएसवीपी की जमीन पर वर्षों से कारोबारतीनों बाजारों में अधिकांश दुकानदार वर्षों से टीन के शेड और अस्थायी चेंबर में कारोबार कर रहे हैं। दुकानदार एचएसवीपी को नियमित मासिक शुल्क भी जमा करते हैं। प्रस्तावित योजना में रियायती दरों पर पक्के बूथ देने का प्रावधान है। निर्धारित कीमत पर दुकानदारों को 20 फीसदी तक छूट देने की बात भी सामने आई है।तीन बाजारों में 278 दुकानदारसेक्टर-11करीब 125सेक्टर-7करीब 85सेक्टर-17करीब 68कुल 278