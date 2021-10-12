Panchkula News: पंजाब में अवैध खनन पर मोहाली, रोपड़, पठानकोट और होशियारपुर में सबसे अधिक चालान

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रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पिछले चार साल के अंदर अब तक 1692 चालान काटे हैं जिसमें मोहाली में सबसे अधिक 299 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर रोपड़ में 219, श्री आनंदपुर साहिब में 153, पठानकोट में 179 और होशियारपुर में 139 चालान किए गए हैं। वर्ष 2022 से लेकर 2026 के बीच में यह कार्रवाई की गई है।विभाग की तरफ से क्रशर यूनिटों की चेकिंग की जाती है और जिनकी भी अवैध खनन में संलिप्तता सामने आती है, उसे नोटिस जारी किया जाता है और साथ ही बाद में चालान भी काटा जाता है। इसी तरह वाहनों की भी विशेष रूप से जांच की जाती है और वैध दस्तावेजों के बिना खनिजों के परिवहन और भंडारण पर उन्हें चालान जारी किए जाते हैं। ऐसे मामलों में वाहनों को जब्त भी किया जाता है।इन जिलों में इतने चालान :इसके अलावा बाकी जिलों में भी चालानी कार्रवाई जारी है जिसमें अमृतसर 84 चालान काटे गए हैं। इसी तरह बठिंडा और फरीदकोट में 2, फतेहगढ़ साहिब 4, फाजिल्का 35, फिरोजपुर 88, गुरदासपुर 80, जालंधर 128, कपूरथला 88, लुधियाना 2, मोगा 74, श्री मुक्तसर साहिब 15, पटियाला 30, एसबीएस नगर 37 और तरनतारन में 36 चालान किए गए हैं।संगरूर और बरनाला जिले ऐसे हैं जहां पर चार साल में खनन को लेकर कोई चालान नहीं काटा गया है। हाल ही में सरकार पंजाब माइनर मिनरल रूल्स में संशोधन के तहत खनन स्थलों की नीलामी भी की थी जिससे सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ था।