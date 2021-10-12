Panchkula News: कालका में आंधी-बारिश से घर पर गिरा भारी पेड़

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संवाद न्यूज एजेंसीकालका। रविवार को हुई तेज आंधी और भारी बारिश के कारण हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक घर की दीवार पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। इस घटना में घर की दीवार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। खिड़कियों के शीशे भी टूट गए।लोगों के अनुसार, यह घटना रविवार को हुई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बीच पेड़ अचानक घर पर आ गिरा। पेड़ के गिरने से घर को काफी नुकसान पहुंचा है। दीवार के क्षतिग्रस्त होने से निवासियों में चिंता है। खिड़कियों के शीशे टूटने से भी परेशानी हुई है। लोगों ने तुरंत संबंधित विभाग को घटना की सूचना दी। उन्होंने विभाग से जल्द से जल्द पेड़ को हटाने की मांग की है। साथ ही, क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का समाधान करने को भी कहा है। स्थानीय निवासी देव शर्मा ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों ने भी विभाग के समक्ष यह मुद्दा उठाया है।हाउसिंग बोर्ड के निवासियों ने संबंधित विभाग से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। उनकी मुख्य मांग गिरे हुए पेड़ को जल्द से जल्द हटवाना है। इसके अलावा, वे क्षतिग्रस्त दीवार और टूटे शीशों की मरम्मत चाहते हैं। निवासियों का कहना है कि समस्या का समाधान तुरंत किया जाना चाहिए। देव शर्मा ने बताया कि सभी पड़ोसी इस मांग में एकजुट हैं।यह घटना रविवार को भारी बारिश और तेज आंधी के दौरान हुई। हाउसिंग बोर्ड में एक भारी-भरकम पेड़ घर की दीवार पर गिरा। पेड़ गिरने से दीवार का एक हिस्सा टूट गया। घर की खिड़कियों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने संबंधित विभाग को घटना की जानकारी दी है।