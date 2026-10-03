Panchkula News: बरवाला में ग्राम सभा, बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:55 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:55 AM IST
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बरवाला। यहां के सामुदायिक केंद्र में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें खंड विकास एवं पंचायती विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, बीडीसी प्रधान व सदस्य, सरपंच, पंच, आंगनवाड़ी व आशा वर्कर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और ग्रामीण शामिल हुए।
जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा और बीडीसी बरवाला प्रधान राजीव राठौर मुख्य अतिथि रहे। सरपंच ओम सिंह राणा, भाजपा मंडल प्रधान धर्मेंद्र संधू और ग्राम सचिव राजीव रंजन भी मौजूद रहे। सभा में स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य सेवा, नशामुक्ति, जल मिशन और अमृत सरोवर योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बरवाला ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। खंड समन्वयक नरेंद्र मोदगिल ने जल संरक्षण, जल के सदुपयोग और जल प्रबंधन प्रणाली के रखरखाव के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा रिहौड़, भरेली, नयागांव, बतौड़ समेत अन्य पंचायतों में भी ग्राम सभाएं हुईं।
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जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा और बीडीसी बरवाला प्रधान राजीव राठौर मुख्य अतिथि रहे। सरपंच ओम सिंह राणा, भाजपा मंडल प्रधान धर्मेंद्र संधू और ग्राम सचिव राजीव रंजन भी मौजूद रहे। सभा में स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य सेवा, नशामुक्ति, जल मिशन और अमृत सरोवर योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बरवाला ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। खंड समन्वयक नरेंद्र मोदगिल ने जल संरक्षण, जल के सदुपयोग और जल प्रबंधन प्रणाली के रखरखाव के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा रिहौड़, भरेली, नयागांव, बतौड़ समेत अन्य पंचायतों में भी ग्राम सभाएं हुईं।
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