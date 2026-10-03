Panchkula News: टिक्कर ताल के पास कार गड्ढे में गिरी, तीन सवार बाल-बाल बचे

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जानकारी के अनुसार मोड़ पर कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से नीचे जा गिरी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बावड़ी वाला मोड़ काफी खतरनाक है और यहां सुरक्षा के लिए रेलिंग नहीं होने से हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मोड़ पर जल्द सुरक्षा रेलिंग लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

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मोरनी। टिक्कर ताल के पास बावड़ी वाले मोड़ पर शुक्रवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के समय कार में तीन लोग सवार थे। गनीमत रही कि तीनों बाल-बाल बच गए। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। हालांकि कार सवार कहां के रहने वाले थे, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। हादसे की सूचना पुलिस तक पहुंचने की भी जानकारी नहीं है।