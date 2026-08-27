Panchkula News: सात यूनियनों से मिले वित्त मंत्री चीमा, मांगों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश

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चीमा ने कहा कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि अधिकांश प्रमुख मांगों पर कार्रवाई प्रक्रिया में है। उन्होंने परिवहन, शिक्षा, पशुपालन और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। ये निर्देश कर्मचारियों की जायज मांगों पर तेजी से कार्रवाई के लिए थे। बैठकों में ठेका कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठी। आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागीय ठेके के अधीन लाने की भी मांग की गई। वेतन-पैरिटी की विसंगतियां दूर करने समेत कई अन्य मांगें भी रखी गईं। वित्त मंत्री ने सात यूनियनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।

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चंडीगढ़। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से करीब तीन घंटे तक बैठक की। वह कर्मचारी मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष हैं।