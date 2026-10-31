Panchkula News: विद्यार्थियों को करवाए श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन

कालका। कॉमर्स जोन की ओर से विद्यार्थियों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्रा करवाने के उद्देश्य से प्राचीन काली माता मंदिर कालका से श्री माता वैष्णो देवी धाम के लिए सातवीं बस यात्रा रवाना की गई। इस यात्रा में 66 विद्यार्थियों ने भाग लिया और माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।कॉमर्स जोन की एमडी कोमल कौंडल एवं शुभम अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी विद्यार्थियों को श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए इस धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के जीवन में संस्कारों और नैतिक मूल्यों का भी विशेष महत्व है। धार्मिक यात्राओं से विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति को करीब से जानने, आपसी भाईचारा बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा मिलती है।