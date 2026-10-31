कांग्रेस हारने पर ईवीएम, वोट चोरी का शोर मचाती है : ढिल्लों

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जारी बयान में उन्होंने कहा कि जनता के फैसले को वोट चोरी कहना मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना है लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से चमकाने के लिए इस मुद्दे को बेवजह उछाल रही है।ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन पंजाब में निकाय चुनावों के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन छीनने और मारपीट की घटनाओं पर चुप क्यों हैं?ढिल्लों ने कहा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का मकसद मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। इस प्रक्रिया के दौरान डुप्लीकेट वोटों, मृत व्यक्तियों और दर्ज पतों पर न मिलने वाले मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर चमकाने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एसआईआर के मुद्दे को बेवजह उछाल रहे हैं।ढिल्लों: हारने पर वोट चोरी का आरोप, कांग्रेस को घेरा :चंडीगढ़। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने पर लोकतंत्र और ईवीएम पर भरोसा करती है लेकिन हारने पर वह वोट चोरी का शोर मचाने लगती है।ढिल्लों ने जनता के फैसले को वोट चोरी कहना मतदाताओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का उद्देश्य मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना है। कांग्रेस राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर चमकाने के लिए इस मुद्दे को बेवजह उछाल रही है। ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी पर भी सियासी हमला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली में केजरीवाल वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं। फिर पंजाब में निकाय चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन छीनने और मारपीट पर चुप क्यों हैं?एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना :ढिल्लों ने बताया कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। इस प्रक्रिया में डुप्लीकेट वोटों की जांच की जाती है। मृत व्यक्तियों और दर्ज पतों पर न मिलने वाले मतदाताओं के रिकॉर्ड भी देखे जाते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राहुल गांधी को चमकाने के लिए एसआईआर को बेवजह उछाल रहे हैं।