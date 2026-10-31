Panchkula News: पंजाब में तीन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

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1992 बैच की आईएएस राजी प्रमोद श्रीवास्तव को सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला। उन्हें रोजगार उत्पत्ति, हुनर विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के विशेष मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 2009 बैच के आईएएस गुरप्रीत सिंह खैरा को राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। 2014 बैच की आईएफएस कल्पना के. को स्कूल शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। उन्हें विश्व बैंक परियोजना के परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी मिली। वह पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी।

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तीन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। इनमें दो आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी शामिल हैं।