Panchkula News: पूछताछ में बोला बच्चा- गुस्सा आ गया था, बच्ची से मिलकर सॉरी बोल दूंगा

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पंचकूला। स्कूल में छह साल की बच्ची पर हमले के मामले में अंबाला ऑब्जर्वेशन होम में आठ वर्षीय बच्चे से पूछताछ की गई। जांच अधिकारियों के सवालों पर उसने बताया कि उस समय उसे बहुत गुस्सा आ गया था। बच्ची की जान जाने की आशंका के सवाल पर वह कुछ देर चुप रहा। बाद में उसने कहा कि जब बच्ची से दोबारा मुलाकात होगी तो वह उससे माफी मांग लेगा।



संवाद न्यूज एजेंसी