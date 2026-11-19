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डीपीओ ने करीब आधा दर्जन बच्चों के बयान दर्ज कर रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी है। इसकी प्रति पुलिस को भी दी गई है। जांच पूरी होने तक सुपरिटेंडेंट को 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है।करीब तीन दिन पहले सीजेएम अजय कुमार घनघस ने अनाथालय का दौरा किया था। इस दौरान बच्चों ने उनसे अकेले में बातचीत की इच्छा जताई और सुपरिटेंडेंट पर गलत काम करने के आरोप लगाए थे। बाद में बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन के सामने भी बच्चों ने आरोप दोहराए थे। हालांकि, पुलिस के अनुसार देर शाम बच्चे शुरुआती बयानों से मुकर गए थे।दूसरी संस्था में भेजने पर लगी रोकआरोप लगाने वाले बच्चों को सोनीपत की दूसरी बाल देखभाल संस्था में भेजने की चर्चा भी हुई थी। इससे बच्चे डर गए थे। बाद में अधिकारियों ने उन्हें समझाया और शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। अब पुलिस जांच और डीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।