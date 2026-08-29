Panchkula News: आरडब्ल्यूए कार्यालय में एसआईआर के दौरान विवाद, क्लर्क पर कड़े से हमला
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:05 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:05 AM IST
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बहस के बीच बीच-बचाव करने पहुंचे क्लर्क पर सिर, चेहरे और गर्दन पर वार का आरोप
माथे से निकला खून, आरोपी पर धमकी देने का भी आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-27 स्थित विक्रम विहार सोसाइटी के आरडब्ल्यूए कार्यालय में एसआईआर के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान विवाद हो गया। बीच-बचाव करने पहुंचे आरडब्ल्यूए कार्यालय के क्लर्क सुमन कुमार पर मुजाहिर आराफात ने धातु के कड़े से सिर, चेहरे और गर्दन पर हमला करने का आरोप है। माथे पर चोट लगने से सुमन कुमार के खून निकलने की बात शिकायत में कही गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस चौकी सेक्टर-25 ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बूथ लेवल अधिकारी के काम के दौरान हुआ विवाद
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, 30 जून को दोपहर करीब 2:15 बजे सोसाइटी कार्यालय में बूथ लेवल अधिकारी एसआईआर से संबंधित कार्य कर रहे थे। इसी दौरान सेवानिवृत्त कर्नल रमन कपिला और मुजाहिर आराफात के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। कार्यालय का माहौल बिगड़ता देख सुमन कुमार बीच-बचाव करने पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान मुजाहिर आराफात ने उनके साथ भी बहस शुरू कर दी और अचानक मारपीट करने लगा।
कड़े से कई वार करने का आरोप
सुमन कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि मुजाहिर आराफात ने हाथ में पहने धातु के कड़े से उनके सिर, चेहरे और गर्दन पर कई वार किए। माथे पर चोट लगने से खून निकलने लगा। बचाव के लिए उन्होंने आरोपी को धक्का देकर खुद से दूर किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, कुछ देर बाद आरोपी दोबारा आरडब्ल्यूए कार्यालय में आया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा।
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बाहर जान से मारने की धमकी देने का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने कार्यालय के बाहर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। सुमन कुमार का कहना है कि मुजाहिर आराफात के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दी जा चुकी हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपों की जांच की जा रही है।
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माथे से निकला खून, आरोपी पर धमकी देने का भी आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-27 स्थित विक्रम विहार सोसाइटी के आरडब्ल्यूए कार्यालय में एसआईआर के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान विवाद हो गया। बीच-बचाव करने पहुंचे आरडब्ल्यूए कार्यालय के क्लर्क सुमन कुमार पर मुजाहिर आराफात ने धातु के कड़े से सिर, चेहरे और गर्दन पर हमला करने का आरोप है। माथे पर चोट लगने से सुमन कुमार के खून निकलने की बात शिकायत में कही गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस चौकी सेक्टर-25 ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बूथ लेवल अधिकारी के काम के दौरान हुआ विवाद
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, 30 जून को दोपहर करीब 2:15 बजे सोसाइटी कार्यालय में बूथ लेवल अधिकारी एसआईआर से संबंधित कार्य कर रहे थे। इसी दौरान सेवानिवृत्त कर्नल रमन कपिला और मुजाहिर आराफात के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। कार्यालय का माहौल बिगड़ता देख सुमन कुमार बीच-बचाव करने पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान मुजाहिर आराफात ने उनके साथ भी बहस शुरू कर दी और अचानक मारपीट करने लगा।
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कड़े से कई वार करने का आरोप
सुमन कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि मुजाहिर आराफात ने हाथ में पहने धातु के कड़े से उनके सिर, चेहरे और गर्दन पर कई वार किए। माथे पर चोट लगने से खून निकलने लगा। बचाव के लिए उन्होंने आरोपी को धक्का देकर खुद से दूर किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, कुछ देर बाद आरोपी दोबारा आरडब्ल्यूए कार्यालय में आया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा।
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बाहर जान से मारने की धमकी देने का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने कार्यालय के बाहर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। सुमन कुमार का कहना है कि मुजाहिर आराफात के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दी जा चुकी हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपों की जांच की जा रही है।