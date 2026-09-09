Panchkula News: उपायुक्त ने ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:26 AM IST
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पंचकूला। नवीन लघु सचिवालय भवन, सेक्टर-1 स्थित ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का मंगलवार को उपायुक्त सतपाल शर्मा ने त्रैमासिक निरीक्षण किया। उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए ताले की सील, सीसीटीवी कैमरे, बिजली व्यवस्था और अग्निशमन उपकरणों की जांच की। साथ ही फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) रूम का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने वेयरहाउस के बाहर तैनात सुरक्षा गार्द से सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी ली और ईवीएम लॉगबुक में अपनी एंट्री दर्ज की। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। निरीक्षण का उद्देश्य मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सभी इंतजामों की जांच के बाद उनकी निगरानी में वेयरहाउस को दोबारा सील करवाया गया और सील की स्थिति भी जांची गई। संवाद
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