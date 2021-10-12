Panchkula News: कामी में कल डीसी का रात्रि ठहराव, सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:57 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:57 AM IST
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बरवाला। हरियाणा सरकार के घर-द्वार पर समस्याओं के समाधान कार्यक्रम के तहत 9 अक्टूबर को खंड बरवाला के राजकीय उच्च विद्यालय, कामी में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित होगा। उपायुक्त सतपाल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका निपटारा करेंगे। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण समेत अन्य विभागों के सूचना एवं सेवा स्टॉल लगाए जाएंगे। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा।
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