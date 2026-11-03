फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Crowds thronged the Diwali fair in Sector 4; people enjoyed shopping and entertainment.

Panchkula News: सेक्टर-4 के दिवाली मेले में उमड़ी भीड़, लोगों ने उठाया खरीदारी और मनोरंजन का लुत्फ

Tue, 03 Nov 2026 02:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Crowds thronged the Diwali fair in Sector 4; people enjoyed shopping and entertainment.
पार्षद राकेश कुमार जगोता ने की शिरकत, लोगों ने उठाया मेले का आनंद।
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

पंचकूला। सेक्टर-4 में शीनू खन्ना और डिंपल मलिक की ओर से दिवाली मेले का आयोजन किया गया। मेले में क्षेत्रवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पार्षद राकेश कुमार जगोता विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां आयोजकों ने उनका स्वागत किया। मेले में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। परिवारों के साथ पहुंचे लोगों ने विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारी की और मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लिया। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। पूरा परिसर दीपावली की रोशनी और उत्सवी माहौल से जगमगाता नजर आया। लोगों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं। आयोजक शीनू खन्ना और डिंपल मलिक ने बताया कि मेले का उद्देश्य त्योहार के अवसर पर लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देना है। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर पार्षद राकेश कुमार जगोता ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सामाजिक एकता, भाईचारे और आपसी सद्भाव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed